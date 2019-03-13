引燃聖火 六堆運動會起跑

2019-03-13 14:37

〔記者邱芷柔／屏東報導〕客家六堆年度盛事第54屆六堆運動會，今天在屏東竹田鄉六堆忠義祠點燃聖火，由行政院客委會主委李永得引燃母火後，將由聖火隊展開為期3天的聖火傳遞，聖火隊伍將繞行高屏六堆12鄉區，再回到今年主辦鄉鎮內埔鄉。

高屏六堆12鄉區的鄉鎮區長、代表今天齊聚六堆忠義祠，由忠義祠管委會主委藍群傑主持聖火點燃儀式，藉由聖火的引燃，傳遞六堆客庄保鄉衛土的精神，也為六堆運動會系列揭開序幕。

在傳統上香祈福、祭祀儀式後，客委會主委李永得、屏縣府客務處長陳麗萍從母火中引燃聖火，再交由六堆12鄉區代表展開傳遞，聖火隊伍從忠義祠出發，首站到六堆客家文化園區，一路再往高雄市的六堆區域，最遠將抵至甲仙區再折返屏東。

內埔鄉公所指出，今年六堆運動會輪到六堆地區的後堆內埔鄉來辦理，希望趁著屏東燈會創造的觀光風潮，邀民眾一起到內埔參與六堆盛事，感受不一樣的屏東文化與氛圍，希望創造「我客家、我六堆、我驕傲」的成果，為期2天的運動會，3月16日上午將在內埔國中開幕，各項競賽選手們將展開競技，晚間還有六堆客音風采，3月17日閉幕。

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