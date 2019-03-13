打造友善步行城市 竹市隆恩圳串聯護城河人行空間動工

2019-03-13 14:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市建設腳步未停歇，市長林智堅連任後仍持續拚建設，在啟動火車站前廣場人行空間改造計畫後，今天再啟動步行城市隆恩圳與護城河人行空間串聯的工程，除會全面改善東門國小周圍的人行道步行空間，也會串聯中央路、仁義街等護城河，未來除提供更安全的步行人行空間，也會在學校街角提供休憩座椅，讓竹市成為友善的步行城市。

林智堅說，東門國小是銜接隆恩圳與護城河步行空間的重要地帶，但周遭人行步道的磁磚已20多年未重鋪，常見磁磚凹凸不平情況，更缺乏無障礙環境；此次市府爭取到經費，投入近5000萬元，將全面改善東門國小周遭人行道，打造連續無障礙空間，而校園四周的圍牆也會降低，並改成透明圍籬，提供學生更舒適安全的上下學通學步道，也讓市民從隆恩圳串聯到護城河，都有一條安全的步行環境。

林智堅說，市府將投入3.75億元進行步行城市的建置與規劃，此次隆恩圳與東門國小周圍銜接護城河的人行空間改善，將投入4935萬元，改善步道長1.4公里，未來會增加1516平方公尺的綠帶，並延伸串聯到中央路、仁義街、東門國小週遭人行步道，預計明年1月底完工。

而此人行步道改善工程完工後，可從隆恩圳、串聯到東門國小再到護城河，有效連結中央公園及護城河親水公園、新竹女中、市定古蹟新竹州警察局高等宿舍及新竹州圖書館等重要生活綠地，是竹市4公里「新竹之森」重要的步行環境，也是市區民眾重要的步行環境，有助於讓竹市成為友善的步行城市。

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