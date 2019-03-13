打造友善步行城市 竹市隆恩圳串聯護城河人行空間動工

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市建設腳步未停歇，市長林智堅連任後仍持續拚建設，在啟動火車站前廣場人行空間改造計畫後，今天再啟動步行城市隆恩圳與護城河人行空間串聯的工程，除會全面改善東門國小周圍的人行道步行空間，也會串聯中央路、仁義街等護城河，未來除提供更安全的步行人行空間，也會在學校街角提供休憩座椅，讓竹市成為友善的步行城市。
林智堅說，東門國小是銜接隆恩圳與護城河步行空間的重要地帶，但周遭人行步道的磁磚已20多年未重鋪，常見磁磚凹凸不平情況，更缺乏無障礙環境；此次市府爭取到經費，投入近5000萬元，將全面改善東門國小周遭人行道，打造連續無障礙空間，而校園四周的圍牆也會降低，並改成透明圍籬，提供學生更舒適安全的上下學通學步道，也讓市民從隆恩圳串聯到護城河，都有一條安全的步行環境。
林智堅說，市府將投入3.75億元進行步行城市的建置與規劃，此次隆恩圳與東門國小周圍銜接護城河的人行空間改善，將投入4935萬元，改善步道長1.4公里，未來會增加1516平方公尺的綠帶，並延伸串聯到中央路、仁義街、東門國小週遭人行步道，預計明年1月底完工。
而此人行步道改善工程完工後，可從隆恩圳、串聯到東門國小再到護城河，有效連結中央公園及護城河親水公園、新竹女中、市定古蹟新竹州警察局高等宿舍及新竹州圖書館等重要生活綠地，是竹市4公里「新竹之森」重要的步行環境，也是市區民眾重要的步行環境，有助於讓竹市成為友善的步行城市。
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新竹市政府打造友善的步行城市，已爭取到3.72億元經費，今天則舉行隆恩圳串聯東門國小周圍通學步道和護城河的人行道改善動工典禮，未來將提供安全舒適的步行環境，讓學生和市民行走更安全，預計明年1月底完工。（記者洪美秀攝）
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新竹市政府打造友善的步行城市，已爭取到3.72億元經費，今天則舉行隆恩圳串聯東門國小周圍通學步道和護城河的人行道改善動工典禮，未來將提供安全舒適的步行環境，讓學生和市民行走更安全，預計明年1月底完工。（記者洪美秀攝）
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新竹市政府打造友善的步行城市，已爭取到3.72億元經費，今天則舉行隆恩圳串聯東門國小周圍通學步道和護城河的人行道改善動工典禮，未來將提供安全舒適的步行環境，讓學生和市民行走更安全，預計明年1月底完工。（記者洪美秀攝）
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新竹市政府打造友善的步行城市，已爭取到3.72億元經費，今天則舉行隆恩圳串聯東門國小周圍通學步道和護城河的人行道改善動工典禮，未來將提供安全舒適的步行環境，讓學生和市民行走更安全，預計明年1月底完工。（記者洪美秀攝）
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新竹市政府打造友善的步行城市，已爭取到3.72億元經費，今天則舉行隆恩圳串聯東門國小周圍通學步道和護城河的人行道改善動工典禮，未來將提供安全舒適的步行環境，讓學生和市民行走更安全，預計明年1月底完工。（記者洪美秀攝）
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新竹市東門國小四周的人行道因行道磚已超過20年，已出現龜裂不平整情形，且沒有無障礙空間，加上學校圍牆也出現多處裂縫，影響行人通行，市府今天舉行改善動工典禮，將全面改善及優化人行步行空間。（記者洪美秀攝）
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新竹市東門國小四周的人行道因行道磚已超過20年，已出現龜裂不平整情形，且沒有無障礙空間，加上學校圍牆也出現多處裂縫，影響行人通行，市府今天舉行改善動工典禮，將全面改善及優化人行步行空間。（記者洪美秀攝）
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新竹市東門國小四周的人行道因行道磚已超過20年，已出現龜裂不平整情形，且沒有無障礙空間，加上學校圍牆也出現多處裂縫，影響行人通行，市府今天舉行改善動工典禮，將全面改善及優化人行步行空間。（記者洪美秀攝）
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新竹市東門國小四周的人行道因行道磚已超過20年，已出現龜裂不平整情形，且沒有無障礙空間，加上學校圍牆也出現多處裂縫，影響行人通行，市府今天舉行改善動工典禮，將全面改善及優化人行步行空間。（記者洪美秀攝）
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新竹市東門國小四周的人行道因行道磚已超過20年，已出現龜裂不平整情形，且沒有無障礙空間，加上學校圍牆也出現多處裂縫，影響行人通行，市府今天舉行改善動工典禮，將全面改善及優化人行步行空間。（記者洪美秀攝）
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新竹市東門國小四周的人行道因行道磚已超過20年，已出現龜裂不平整情形，且沒有無障礙空間，加上學校圍牆也出現多處裂縫，影響行人通行，市府今天舉行改善動工典禮，將全面改善及優化人行步行空間。（記者洪美秀攝）
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新竹市東門國小四周的人行道因行道磚已超過20年，已出現龜裂不平整情形，且沒有無障礙空間，加上學校圍牆也出現多處裂縫，影響行人通行，市府今天舉行改善動工典禮，將全面改善及優化人行步行空間。（記者洪美秀攝）
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