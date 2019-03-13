花蓮近海地牛頻翻身 氣象局：該地平均每年有2起規模5以上地震

2019-03-13 14:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全台今天地牛二度翻身，今晨新北貢寮區發生規模5.1地震後，下午12點32分花蓮近海又發生一起規模5.2的地震。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這兩起地震並無直接關係，規模5.2的地震主要是因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞而發生，而該地區平均每年會有2起規模5以上的地震，今年2月15日和今天都已有規模5以上的地震發生。

據中央氣象局地震報告指出，今天下午12點35分在花蓮近海發生規模5.2的地震、地震深度35.7公里，各地最大震度花蓮磯崎4級、台東長濱3級、花蓮市3級、南投縣奧萬大3級、嘉義阿里山2級、宜蘭縣澳花2級。

陳國昌表示，今天震央所在位置恰好是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞位置，也就是花東海岸山脈靠海的北方處，這一帶地情情況破碎每年累積起來的能量相當大，地震也非常頻繁。

陳國昌說，據統計，2000年至今該地區規模5到規模6的地震共有27起，規模6以上則有6起，也就是說，平均每年該地區會有兩起規模5以上的地震發生，而今年2月15日已有1起規模5.17的地震，第二起則是今天這起規模5.2的地震。

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