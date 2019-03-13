醫病》妙齡女半年針眼長不停 竟與假睫毛有關！

2019-03-13 14:17

〔記者楊心慧／台北報導〕接假睫毛疏於清潔，小心恐成蟎蟲住所！26歲的張小姐近半年來不斷長針眼，眼睛常感到乾澀、紅癢，經檢查後才發現，她有定期接假睫毛的習慣，但疑疏於清潔，導致假睫毛根部有蟎蟲附著，毛囊有發炎的狀況，確診為眼瞼炎合併針眼。

書田診所眼科主任醫師顏敏芳解釋，眼瞼皮脂腺的開口阻塞、細菌感染會引起針眼，常伴隨紅腫熱痛或合併化膿等症狀，發生原因與體質、衛生、飲食習慣接有關，但皮脂腺分泌較旺盛、有酒糟體質者屬好發族群。

張小姐半年來針眼不斷復發，眼睛常會紅癢或乾澀，讓她相當困擾，就診後醫生發現，會定期接假睫毛的她，假睫毛根部有蟎蟲附著，並有許多皮屑，毛囊甚至有發炎的情形。

顏敏芳指出，毛囊皮屑是蟎蟲的食物來源，假睫毛若沒有清潔乾淨，將成為蟎蟲喜愛的生長環境，蟎蟲與其排泄物會阻塞皮脂腺引起發炎，造成針眼、眼瞼炎反覆發生，長期下來恐引起乾眼症，嚴重恐影響視力。

顏敏芳表示，若針眼反覆發生，會以抗生素治療，改善發炎狀況，也會請患者早晚以45至50度熱敷，軟化阻塞毛囊的油脂，使皮脂腺暢通，破壞蟎蟲生長環境，也可每天使用眼部清潔液清潔眼瞼，若超過一個月仍未改善，可考慮局部麻醉手術切除病灶。

顏敏芳建議，民眾應保持睡眠充足，平常避免油炸食物，不要搓揉眼睛，有接假睫毛的話，應加強清潔，若長針眼就最好暫停接睫毛並就醫治療。

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