台灣漁船棉花嶼海域遭中國漁船衝撞 船長怒斥對方「侵門踏戶」

2019-03-13 13:58

［記者江志雄／宜蘭報導］屏東縣東港籍漁船魚進滿6號，在基隆外海的棉花嶼海域被2艘中國雙拖漁船碰撞，造成漁船右舷受損，船長陳清法指控對岸船隻進入台灣經濟海域捕魚，猶如「侵門踏戶」，他的漁船修理費要100多萬元，擔心求償無門。

網友上「爆料公社」爆料，指中國漁船開進台灣海域，衝撞台灣魚進滿六號，我方受損漁船已開進南方澳，修理費要花100多萬元，現在求助無門，請政府重視，給受漁民交代。

據了解，本月7日上午11點多，蘇澳區漁會漁業電台獲報，指64噸級延繩釣魚進滿6號，在北緯25度31分、東經122度13分，即棉花嶼海域，被兩艘中國漁船從後方右舷追撞嚴重受損，船長有台籍漁船長陳清法及5名印尼漁工，所幸人員均安。

蘇澳海巡隊接獲通報，出動巡防艇護送魚進滿6號返回南方澳，漁船在港區一家修船廠修理，船長陳清法到蘇澳海巡隊製作筆錄，傳出海巡人員要求保持低調，讓他不以為然。

陳清法今天接受本報訪問時說，7日當天，棉花嶼海域能見度不佳，捕鯊的魚進滿6號行經事發地點，與福建泉州兩艘雙拖漁船碰撞，對方連撞「魚」船4次，撞完後企圖揚長離去，「魚」船緊追不捨擋住去路，中國漁船才停下來，經過協調，彼此互留電話，承諾擇日協調賠償事宜。

至於中國漁船為何衝撞魚進滿6號？陳清法推測，「魚」船屬白色船體，與台灣海巡署巡防艇顏色、船體大小類似，在能見度不佳情況下，可能誤認是前去取締的巡防艇，一時心虛而衝撞。

陳清法說，雙方雖約定協調賠償，但口說無憑，擔心肇事的中國漁民不認帳；蘇澳區漁會總幹事陳春生說，會聯繫相關單位，提供必要的協助。

蘇澳海巡隊表示，海巡隊依法受理報案，一切依法行政，案發地點在24浬的鄰接區海域，事發原因仍待深入調查。

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