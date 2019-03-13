環台自行車賽週日登場 信義區、仁愛路將交管

2019-03-13 13:55

〔記者黃建豪／台北報導〕擁有全球30個國家參賽的國際自由車環台公路大賽，將於週日（3月17日）率先從台北站啟程，並市府路、仁愛路、松高路作為主要賽道，為此，信義區的台北市政府周邊道路與仁愛路全線將於當天實施道路管制。

維持5天5站的國際自由車環台公路大賽，首站將於3月17日上午8時至12時從台北站開始，於市府路、松高路、松壽路、逸仙路、信義1號道路及仁愛路等路段舉行，賽程共計83.2公里，屆時將有來自全球30個國家24個頂級職業車隊或國家隊知名職業明星選手約200位參賽。

警察局指出，3月17日上午的道路管制，包含：信義一號道路全線車道、仁愛路全線中央快車道與公車到、松高路（市府路至逸仙路段）南側4線車道、逸仙路（松高路至仁愛路）全線、松壽路（1號道路至市府路段）北側4線車道。

警察局表示，活動期間賽道沿線實施道路管制處禁止車輛通行，管制範圍內公車也會停駛，建議仁愛路東往西車流可南、北側慢車道或忠孝東路；要穿越仁愛路之的南北向車流可改道行駛公園路、建國高架橋、基隆路車行地下道；而市府路南、北向車流可改道行駛松智路。

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