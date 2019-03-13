西螺警分局改建大轉彎 單獨興建不再三合一

2019-03-13 13:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺警分局改建政策大轉彎，原預定警察局西螺分局、地政及戶政事務所將三合一興建聯合辦公大樓，經雲林縣長張麗善今天早上到場視察後，認為現有的西螺警分局腹地不足，裁示警分局單獨改建，地政及戶政事務所另案處理。

西螺分局舊廳舍自民國51年啟用迄今已逾58年，除廳舍空間不敷使用外，老舊建築也出現多處風化情形，且921地震後亦造成部分廳舍龜裂損害，員警辦公極為克難，亟需改建。西螺分局舊廳舍早於民國88年921地震後即有改建之構想，但礙於經費問題而歷經近20年未能落實。

經各方人士大力奔走後，於106年起逐年編列預算執行舊西螺警分局改建，並規劃與地政、戶政事務所合建成為聯合辦公大樓，但因經費有限，許多員警執行勤務時應有重要設施被排拆，另新建廳舍停車空間不足，且因地點位於市中心區及緊鄰延平老街，假日人潮眾多，未來周邊地區停車問題將面臨嚴峻考驗。

張麗善聽取地方人士意見後，指示改建案應朝分局單獨興建，另戶政及地政事務所合併改建，以解決上述所遭遇問題，並配合地區特色，提升改建品質，由縣府分階段編列經費興建。

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