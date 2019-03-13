被查到過期品罰1萬 超商店員喊冤淚訴「做整月白工」

2019-03-13 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕等於一個月要做白工了！一名超商女店員被老闆娘罰款1萬元，原因是在她負責的區域找到過期品，女店員喊冤，明明之前已挑下過期品，並請老闆娘查看監視器，但老闆娘不求證仍執意要扣薪水，讓女店員不知如何是好。

這名女店員到臉書社團「爆怨公社」透露，盤點日時，她負責的區域被發現過期品，老闆娘因此要從她薪水中扣掉1萬元，但原PO記得在之前就已經將過期品拿起來了，當時還詢問同事該放哪裡，同事一看就拿起過期品並「丟在櫃台附近」，結果盤點日這天，卻在原PO的負責區域被發現。

老闆娘堅持，「不管啊！反正是你的轄區被挑到了」，即使原PO明確指出挑掉過期品的日期，以及被哪位同事丟在櫃台附近，並請老闆娘查看監視器畫面求證，但老闆娘卻回應，「奇怪！我為什麼要看監視器？我不想看」，「最後又說什麼叫我跟我同事平分？可就算是平分下來還是很多啊！」

原PO非常無奈，萬一因此被扣1萬元不但很冤枉，且1萬元幾乎相當於原PO的月薪，「等於我一整個月都在做白工了」，原PO心酸地說，「我工讀生上10小時的班都沒要求加班費了」。

PO文一出，網友紛紛為原PO抱不平，「心虛是不是？為什麼不給看監視器？分明有鬼」、「這事告訴我們＂千萬不要太信任同事＂！問同事，可以，但最後一定要自己把事處理好」、「太扯了，罰一萬欸」、「以後做到類似的工作的話，自己挑的報廢自己處理吧！至於老闆娘的部分，建議走勞工局處理」。

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