黑面琵鷺棲地恐遭開膛剖腹 居民阻茄萣開路提告敗訴！

2019-03-13 13:14

〔記者黃建華／高雄報導〕爭議多時的高雄茄萣1-4號道路開發案環評，當地居民和環團因擔心危及保育類黑面琵鷺的棲息地，反對開路的居民對市府兩度興訟，2016年1月，環評結論遭高雄高等行政法院判決撤銷，未料同年4月，市府重啟環評，並在8月再次通過環評審查，居民為此二度提告，質疑市府環評未迴避，但高雄高等行政法院昨卻判決居民敗訴。

環團獲悉判決結果感到遺憾，揚言不排除上訴最高行政法院，並呼籲新市府團隊懸崖勒馬，終止1-4號道路的開發，完整保留茄萣濕地，並要求內政部將茄萣濕地評定為國際級濕地，以保護黑面琵鷺在台灣、也是全球前三大的重要棲息地。

據了解，本案纏訟超過3年，2016年1月第一次環評結論遭法院撤銷後，市府隨即重啟環評，並在同年8月再次通過環評審查。2017年居民與環團再向法院提起行政訴訟，但高雄高等行政法院昨卻判決駁回本訴訟案。

據高雄高等行政法院新聞稿說明判決理由，高雄市政府工務局新建工程處為本案的開發單位，因此在環評大會審查時，僅其主管機關高雄市政府工務局需要迴避，其他市府局處代表委員不需迴避。對於環團認為高雄市政府是本案主管機關，其下機關代表委員應迴避的見解，法院並未認同。

此外，合議庭認為，環評委員已針對環說書內容詳細審查本開發案對環境有無重大影響之虞，而作出環評結論，因此法院尊重其專業判斷結果。

對於法院判決，環團表示尊重，但他們指出，法院基於權力分立原則，僅審查環評行政程序是否完備，無法實質審查環說書的內容，雖程序合法，不代表開發案的內容沒有問題。

「臉書」以黑面琵鷺為背景的市議員張豐藤貼文憂心說，判決結果也就是說，高市府可以執行原開路計畫，茄萣濕地恐怕將要開膛剖腹！

他指出，茄萣濕地可以說是得天獨厚，不僅黑面琵鷺等各種珍禽雲集，又鄰近台南、高雄都會區，極具生態觀光潛力。高市府若能將茄萣濕地賞鳥與北高雄其他休閒活動、廟會慶典和景點串連，可以帶來更多在地經濟的商機。開馬路將溼地開膛剖腹，只是破壞寶貴的生態資源，讓人車呼嘯而過，地方沒有留下任何好處。

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