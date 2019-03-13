醫病》豐醫骨科神救援 6旬男揮別30年機器人生活

2019-03-13 12:50

〔記者張軒哲／台中報導〕學機器人走路對大家來說不會太困難，但豐原一名60歲陳姓男子因罹患僵直性脊椎炎，未曾積極正確治療，導致病情逐漸惡化，終至行動受限如機器人般，經免疫風濕科及骨科醫師神救援，才讓男子揮別機器人生活。

豐原醫院免疫風濕科主任胡宗慶表示，陳男罹患僵直性脊椎炎已經有30多年，期間都是藉由藥物或偏方改善身體的不舒服，卻沒有積極正確治療病因，去年身體的疼痛感己變得越來越明顯，整個背僵硬得像竹竿、靈活度如同機器人，連簡單的轉個頭看後面，也要連身體一起轉動才可以。

豐原醫院微創骨科主任江福財醫師表示，僵直性脊椎炎雖然主要會侵犯脊椎造成脊椎沾黏在一起而形成所謂的竹子脊椎，仍有10%至15%機會會侵犯到兩側髖關節，造成不同程度的髖關節炎發生，最嚴重的情況會造成髖關節黏連在一起，形成髖關節活動障礙，無法自由伸展彎曲、坐立、及蹲下，對生活產生極大困擾。

同時膝關節為了增加代償性活動也會造成膝蓋日益疼痛，病人因右側髖關節嚴重黏連，正常解剖結構嚴重改變，外加髖關節完全無法活動，徒增手術困難度。所幸骨科江主任多年豐富手術經驗、克服種種困難，歷經3個小時手術，順利幫病人完成右側全人工髖關節置換手術，擺脫陳男30多年困擾，揮別機器人生。

豐原醫院免疫風濕科主任胡宗慶表示，僵直性脊椎炎好發在20至40歲年輕男性，男女比例為3：1，台灣的盛行率為千分之4左右，臨床上常見的症狀為下背疼痛、晨間僵硬、活動後會改善，這種疼痛會好好壞壞，有時痛到難以下床行動、有時又只有輕微疼痛感。

建議如有類似症狀、及家族史可到免疫風濕科接受檢查，確定診斷後接受治療才能免於病情逐漸惡化，造成不可逆的後果。

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