全球最快白血球減除器！台灣研究團隊研發成功

2019-03-13 12:40

〔記者簡惠茹／台北報導〕中原大學化工系教授張雍首創以材料分子過濾白血球，成為全球第4個白血球減除過濾器取得美國FDA認證的團隊，也是目前全世界過濾速度最快的設備，一袋血只需要7分多鐘就能完成，白血球減除效果高達99.99%。

目前已有超過20個國家包含法國、加拿大和日本等國立法規定輸血前要先減除白血球，台灣還尚未明訂，台灣血液基金會也不斷發聲，減除白血球血品對輸血病患才是最好的選擇。張雍表示，如果沒有減除白血球，可能會產生後續醫療副作用，體內白血球與外來白血球互相攻擊造成發燒、還可能造成病毒感染或免疫反應，嚴重者更可能死亡。

全世界現在僅有4家公司製作白血球減除過濾器，張雍團隊就是其中之一，而且是從研究到製造完全MIT在新竹製造，張雍今天到科技部發表研究成果，他表示，2006年開始進行這項研究，2012年接受科技部研發成果萌芽計畫輔導，2016年創立普瑞斯生物科技公司，去年11月通過美國FDA，是全世界第4家取得FDA核可的公司，預計今年就會在美國上市。

張雍團隊製作出全世界過濾速度最快的設備，7分15秒就可以過濾500c.c血液，比其他設備快上40%，公司總經理陳彥文指出，核心技術在於模擬細胞膜結構，透過雙性離子捕捉方式，調整正電比例專一性過濾白血球，其他設備比較多是用物理結構方式，而且白血球過濾效果達99.99%。

此外，張雍指出，團隊也在2017年進一步製造出全球唯一可以過濾小動物血液的設備，動物往往因為輸血時沒有過濾血液，造成死亡率提高，希望社會大眾更加重視各類用血安全，以同時降低輸血併發症造成的龐大醫療支出。

科技部今天上午舉行研發成果萌芽計畫記者會，會中也邀請中央大學生醫工程與科學學系助理教授黃貞翰分享研究成果，黃貞翰研發的食安智聯網過敏原檢測裝置，2分鐘就可以得到實驗室儀器等級的高靈敏測試結果，黃貞翰指出，目前可以針對六大過敏原例如麩質、花生、牛奶和雞蛋等等，未來還可以擴大應用到環境荷爾蒙、農藥等鑑定。

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