「櫻與音的對話」好浪漫！阿里山花季開鑼

2019-03-13 12:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕林務局嘉義林區管理處今在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場舉辦阿里山花季開鑼儀式，活動主視覺採錯落繽紛的色彩，交織花朵與蝶的共舞，背景搭配香林神木高聳參天，氣氛唯美浪漫。

鑼聲響起之後，櫻與音的對話正式拉開序幕，先由「達邦45度樂團」以鄒語古謠為元素，改以輕搖滾旋律唱出不一樣的味道，以「相聚」為第一首，傳達阿里山花季將各地的人們齊聚一堂、共同賞花快樂時光。

配合這次花季活動，嘉義林管處特別製作數款文創商品，櫻花紙膠帶及L型資料夾，都是在阿里山常見的櫻花品種；另外小早川篤四郎與多多羅義雄「遠眺新高山」為題的油畫小夜燈，是在貴賓館（原蔣公行館）發現的畫作，都非常具有阿里山特色，值得收藏。

嘉義林管處表示，花季期間除今天的開鑼儀式，3月20日、3月27日、4月6日及4月10日都會小型音樂會，分別於舟之橋、櫻王平台、沼平公園以及阿里山旅客服務中心輪流上演，讓遊客漫步於山間，身邊是滿山遍野的櫻花，耳邊是悠揚的樂聲，正是「櫻與音的對話」。

目前位於阿里山工作站前的「櫻王」染井吉野櫻已經盛開，其餘的吉野櫻約再10天就會全面爆開，另木蘭、茶花、一葉蘭等也爭相綻開，阿里山森林遊樂區百花爭豔，保證不虛此行。

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