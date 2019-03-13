賴清德「賣萌」扮網紅 揪網友來南美館打卡

2019-03-13 12:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德扮網紅，接連在臉書為台南旅遊宣傳，新PO的1支宣傳影片，帶氣象達人彭啟明博士參觀南美館，賴清德還很大方的首次在鏡頭前擺POSE，影片「上市」以來已逾10萬次觀看，網友直呼「好可愛喔～」「你的pose也太萌」「看到院長賣萌，真的是..........太犧牲了」。

賴清德推薦南美館1館，由市定古蹟台南警察署改建，2館建築構想來自鳳凰花的五邊形造型非常吸睛，在古蹟保存與改建，以及融合城市環境的當代建築語彙之間，顯示台南府城不但是傳承台灣古老文化的古都，也是具有創新特色的文化首都。

網友按讚留言，「台南人的驕傲，加油加油加油」、「阿德真的 hen會~」、「每天都路過~ 真的很漂亮！夜景也很美！旁邊還有林百貨」、「北美館完了」。

也不乏網友建言，設立台南美術館對地方而言固然是喜事一樁，希望持續持續推動地方觀光榮景，才不被譏諷蚊子館了；當代建築卻沒有當代藝術作品展出，兩館展出作品都一樣，與當初規劃想法不一樣；2館很美，但很多處工程還留著趕工痕跡，需要補強。

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