艋舺龍山文創B2規劃 民眾建議五花八門

2019-03-13 12:10

〔記者楊心慧／台北報導〕台北捷運龍山寺站地下二樓的「艋舺龍山文創B2」（簡稱艋舺B2）先前爆出五間進駐單位遭撤換，外界對評鑑標準有疑慮，質疑評鑑過程黑箱，台北市議員吳沛憶要求文化局應主動與民眾溝通，包括未來轉型方向、評鑑機制等。北市文化局昨在萬華區公所舉辦「營運發展意見蒐集會議」，現場民眾發言相當踴躍，有民眾提議將B2打造成台北市友善長者的場所或做傳統婚禮產業鏈。

台北市文化局打算將「艋舺龍山文創B2」轉型設置為網紅育成工作室，台北市議員吳沛憶在年前藉便當會向台北市長柯文哲反映艋舺評鑑標準的問題，並針對艋舺B2未來規劃，提出開放全民座談會的要求，盼市府能了解在地人士與團體的想法；然而，文化局雖在上個月底召開座談會，卻僅針對坊主進行交流。

由於北市文化局並未開全民座談會，吳沛憶要求應開放全民參與的座談會，文化局昨才開「艋舺龍山文創B2營運發展意見蒐集會議」，邀集各界參與，並溝通討論意見。

吳沛憶表示，柯給文化局三年時間經營艋舺B2，但過去成果並不理想，文化局在營運過程中決策封閉、無明顯的空間定位，導致規劃和預期目標出現落差，應好好檢討，從過去錯誤中得到教訓，民眾才能期待轉型。

艋舺龍山文創B2營運發展意見蒐集會議昨進行一個半小時，民眾發言踴躍，有民眾認為，艋舺公園和目前的艋舺B1主要都是老人活動空間，乾脆將B2打造成台北市友善長者的場所，或是讓老人講古，小孩子可以去聽故事；另有民眾直言文化局不適合經營文創，應將此地轉移給市場處經營，讓市場處一併管裡B1、B2。

另有民眾認為，萬華在地有不少糕餅、西裝、金飾、喜帖等百年老店，乾脆將B2打造成傳統婚禮產業鏈，創造出在地特色；民眾也提議，可在B2做KTV，看是否能帶動人潮。

吳沛憶呼籲文化局，不可忽略在地居民的意見，只有在這片土地生活過的人，才了解這裡缺什麼，盼文化局能夠聽取這些意見，不要讓「政府開放、公民參與」淪為口號。此外，她也要求文化局在新計畫草案完成後公告並召開說明會。

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