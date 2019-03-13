鐵道局訂輕軌系統採購指引 讓輕軌採購統一標準化

2019-03-13 12:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今日審查「財團法人軌道技術研究及驗證中心設置條例草案」，交通部鐵道局長胡湘麟表示，軌道產業發展配套措施，現已完成輕軌系統採購指引草案，包含設備零組件、維修備品、軌道系統採購指引，未來等到交通部頒布後，就可作為各地方政府推動輕軌計畫依循，達到輕軌標準化、國產化目標；未來隨著技術成熟，更可逐步擴展至捷運、台鐵等軌道系統採購作業指引。

政府積極推動前瞻軌道基礎建設，當中各地方政府都有提出捷運、輕軌興建計畫，不過相關系統、產品選擇，現無標準規範。交通部長林佳龍表示，雖然台灣現在推動軌研中心已經晚了，各地都長出不一樣東西，更早成立就能整合規格，訂出國家標準及軌道系統採購指南；但現在不成立整合制度面，未來再有新的軌道建設、車廂更換、系統整合等，要穿衣服改衣服就格外困難、越難變更，可能會有更大問題。林佳龍表示，軌研中心就像是台灣軌道產業的大腦，成立有助於軌道技術驗證、標準化、人才培育，不會變得身體四肢都胖但腦袋卻很小。

現在鐵道局已經完成輕軌系統採購作業指引草案，內容包含採購決標方式採最有利標、採購評選納入有利增進國內技術能力或國產化比例重要項目、建立產品使用或產品合格證明並納入實績評選項目、制定通用規格建立國產化基本需求等。

胡湘麟表示，國內有些廠商因為缺乏實績經驗，很多標案無法投標，未來該採購指引訂定後，即便沒有實績，若可承諾使用採購指引中合格產品證明（軌研中心可協助產品認證），就能取代實績經驗，讓廠商可以投標。

胡湘麟表示，雖然現在看來軌研中心設立時間相對已晚，但台灣軌道產業應看未來，而非只看現在推動的計畫，尤其現在捷運、輕軌設立後，未來都有幾十年的維修保養，雖然現在採購做不到國產化，但之後零組件、內裝設備，就能經由軌研中心驗證，讓國內軌道系統業者可以採購經軌研中心驗證的國內廠商產品，不一要取得國外驗證。像是高鐵座椅現已採購國內產品，但須通過日本原廠檢測驗證，當時廠商去國外驗證過程非常艱辛，未來軌研中心都能幫廠商克服技術、驗證問題，帶動國內軌道產業鏈發展，讓台灣未來軌道建設、採購不只是消費行為，還能具備投資性質。

軌研中心行政院已核定經費41.76億元，軌研中心基礎設施場域預計4月底開工；驗證儀器設備（列車牽引系統、轉向架、集電弓、車門、軌道複合基鈑、軌道號誌、自動列車防撞系統、轉轍器等檢測驗證設備）正準備採購，預計6月決標，目標在110年讓軌研中心能啟用。

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