新招！中華醫事科大推世界名畫「借賞」服務

2019-03-13 11:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為培養師生的藝術美學，中華醫事科大仿照美國波士頓圖書館的特別制度，開辦世界名畫借賞服務，可以將莫內、米勒、梵谷、塞尚、夏卡爾…等的經典創作暫時帶回家掛置或擺設，陶冶人文氣息；今天正式啟動，迴響熱烈。

中華醫事科大圖書館今天推出「世界名畫到我家」的借賞服務，校長曾信超帶領相關主管一起開幕，他希望透過這樣的制度，對師生藝術素養可以發揮潛移默化的作用。

曾信超說，之前他公費到美國麻省理工學院從事博士中研究時，發現該校、哈佛大學，以及波士頓轄內，每戶人家都有掛畫或擺畫，多數來自當地圖書館，像書一樣出借給民眾帶回家欣賞，見賢思齊，因此比照推動。

曾信超提到，借出後，可掛在辦公室或房間內，藝術欣賞之外，也有居家擺設的美化效果，每一幅的後面都附有畫者介紹，以及創作意涵，歡迎教職員生多利用。

通識教育中心主任王素真表示，這次共購置151幅名畫，雖然是複製品，但均為世界級大師的作品，如米勒的「拾穗」、梵谷的「星空」…等，分3種規格，最長37公分，木框與銀框都有。

圖書處長葉佳益指出，即日起全體教職員工與學生都能憑證借賞名畫，1人每次最多借2幅，期限2個月，展延2個月，因此可達4個月之久。

服務一推出，立刻吸引教職員生，護理學院長謝政蓉借賞梵谷「隆河的星夜」、布蘭潔「朱麗葉的小提琴」，長照系老師王靖婷喜歡雷諾瓦創作，選了「煎餅磨坊」與「船上的午餐」，生醫研究所郭貴玲則挑塞尚「有蓋碗的靜物」與夏卡爾「乘著愛情飛翔」。

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