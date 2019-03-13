提早半學期大學畢業 她倆還找到工作了

2019-03-13 11:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕輔英科大健康事業管理系學生陳優雅及謝欣諭，三年級下學期辭掉打工機會，專心課業，於四年級上學期修完所有學分，獲得校方專案同意提早畢業，並通過醫院的筆試及面試，分別錄取疾病分析員、病歷管理師，羨煞同儕。

健管系主任蘇斌光指出，學生申請提早畢業，校方有嚴謹規定，除須完成應修學分，每學期都必須維持前三名，再經過審查才能達標。

謝欣諭及陳優雅分別是班排二、三名，積極參與公共事務，曾任研究及教學助理，也是國際體驗交換生。

為了專心課業，兩人於三年級下學期辭掉打工機會，曾因課業過度繁重，萌生放棄念頭，所幸彼此相互鼓勵，四年級上學期就修完所有學分，報請校方核准提早畢業。

取得畢業資格的謝欣諭及陳優雅，開始應徵工作機會，順利通過醫院的筆試及面試，分別錄取疾病分析員、病歷管理師，羨煞同儕。

導師羅家倫指出，醫院高階、專業的行政職缺待遇高、工作穩定，謝欣諭及陳優雅避開7月的畢業潮，搶得先機，值得肯定。

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