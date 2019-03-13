坎城名導賈樟柯最新作 《江湖兒女》 高雄電影館限定放映

2019-03-13 11:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾以《三峽好人》榮獲威尼斯金獅獎，《小武》奪下柏林青年論壇首獎，兩度受封法國「法蘭西藝術與文學勳章」的國際名導賈樟柯，最新作品《江湖兒女》將於16日起在高市電影館獨家獻映4場，不容錯過。

高市電影館指出，賈樟柯電影題材多反映中國社會小人物，被時代所作弄的命運造化，進而改變生命的歷程，電影屢屢獲坎城、威尼斯、金馬影展等肯定，是中國第六代導演重要代表人物。

最新作品《江湖兒女》是賈樟柯第五度叩關坎城主競賽電影，亦是該年坎城影展唯一入選主競賽單元的華語片。電影中，賈樟柯展現集大成氣勢，繼《山河故人》後，再次以大時間跨度勾勒轉變的中國，並透過女性視角見證時代的轉變。

伴隨《江湖兒女》在高市電影館獨家4場映演，電影館也同步選映賈樟柯拿下坎城影展最佳劇本獎《天注定》，與他拿下金馬獎最佳原著劇本獎的首部英語對白電影《山河故人》，3部片總計8場次的超限量放映，相關資訊可上高雄市電影館官網http://kfa.kcg.gov.tw/，或臉書粉絲團【高雄市電影館】查詢。

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