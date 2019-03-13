中市虹揚橋常發生機車「犁田」 議員要求辦理路平工程

2019-03-13 11:26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市西屯區虹揚橋是市區聯絡環中路與台中工業區的重要橋樑，尖峰時刻車輛壅塞。近日虹揚橋上發生多起機車「犁田」事故，甚至造成人員死亡，台中市議員陳淑華接獲陳情，與相關單位會勘後，建設局今日進場施工改善，陳淑華表示，她也在議會提案，要求市府辦理虹揚橋路平工程。

陳淑華表示，虹揚橋是台中工業區重要聯外橋樑，交通流量大，尖峰時段車輛回堵非常嚴重，汽車動彈不得，機車則幾乎被擠到最路側邊行駛，機車族因此經常必須騎到排水格柵上。而虹揚橋路面年久，柏油路面跟排水格柵有數公分不等的高低差，甚至局部陷落，機車族騎在上面險象環生，常有「犁田」摔車情況，近日還發生A1級交通事故。

陳淑華接獲市民陳情，立即會同相關單位勘查，要求市府先行改善柏油路面跟格柵高低差的問題。建設局進場清除排水格柵淤土後，並進行路面、排水格柵高低差的改善整平。

陳淑華說，她也在議會提案，要求辦理虹揚橋路工程平，刨封整修路面，徹底解決危及機車行車的因子，提供機車通勤族及附近民眾安全平整的道路。

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