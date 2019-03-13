罕見！彰市武德殿展覽場與忠靈牌位共存一室

2019-03-13 11:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕獨特！原是武道練習的道場，不是用來練劍道或柔道，而是化身成展覽場所，從動態變靜態，更特殊的是，道場改變成藝文場所後，場地裡的牆壁木門裝潢卻「別有洞天」，木門裡面隱藏了神龕，神龕供奉先烈牌位，平常木門緊閉，每天春秋兩季舉辦祭祀活動時，才開啟木門，忠靈牌位因而得以「重見天日」。

該道場不是民間所有，而是彰化縣文化局主管的縣定古蹟、彰化市武德殿，地點就坐落在彰化市公園路，與縣立美術館和節孝祠左右相鄰。

根據文化部文化資產局的國家文化資產網的記載，彰化市武德殿自1929年開始興建，1930年10月18日完工，日治時期是武道練習、集會與修練的道場，光復後，武德殿成為彰化忠烈祠，目前室內神龕仍供奉入祀的忠靈牌位，包括中華民族始祖、中華民國革命烈士及黃花崗72烈士，兩旁則有98個先烈的牌位，縣府每年於此舉辦2次祭祀活動，緬懷先烈。

為了活化古蹟空間，文化局委由民間營運，將古蹟場所活化成文創精品與藝術創作的新天地，主打在地的彰化品牌，業者乃將武德殿主體建築作為展覽古文物與介紹武德殿歷史建築特色的場地，白天開放參觀，開放時間有專人駐點服務，武德殿旁附屬建物的老屋則作為「樂樂食堂」餐廳，販售輕飲食。

不少民眾覺得武德殿化身成藝文展覽場後，原本供奉忠靈牌位卻隱身在牆壁木門裡，形同被「遮臉」、有點見不得人的奇怪感覺，民眾說，不知道裡面有忠靈牌位的人還不會覺得毛毛的，若知道牆壁裡藏了牌位，在欣賞藝文時心裡難免覺得怪怪的，「與烈士英魂一起看古物？」就是不妥！

前縣議員賴岸璋也批評武德殿附屬建物當餐廳用途「不倫不類」，他說，餐廳弄在古蹟周邊，萬一發生火警，豈不是彰化的損失、文化的損失、國家的損失。

劍道老師陳潤星指出，要保存武德殿建築史上的意義和歷史史化價值，最理想的情況應該與劍道文化相輔相成，目前只做靜態文物陳列，若能重新規劃空間融入動態的劍道推廣或表演會更好。

對此，文化局長張雀芬表示，武德殿委外營運案依照促進民間參與公共建設法，委託專業團隊營運管理，業者所提送營運計畫前年（2017）10月審核通過，去年10月31日開始試營運，附屬建物作餐飲用途，相關消防安全、建築使用執照都經過消防局、建設處等單位審核通過，武德殿主殿主體目前以展覽為主，日後會結合販售文創商品，附屬建築及周邊空間則規劃舉辦藝文活動，提供簡易輕食，業者依送審計畫推動古蹟活化。

張雀芬指出，文化局假日也會在美術館與武德殿廣場舉辦卦山3號文創市集，藉由活動帶動人氣，讓民眾逛市集，同時看藝文展，為武德殿注入觀光與休憩的活水。

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