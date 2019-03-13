搶救大潭藻礁聯盟向桃市府陳情 批惡奴欺主

2019-03-13 11:23

［記者謝武雄／桃園報導］搶救大潭藻礁行動聯盟等環保團體今天到桃園市政府陳情，現場還演出行動劇，消遣鄭文燦「藻礁保育不力、惡奴欺主」，連申請府前廣場活動都被秘書處刁難，要求鄭文燦對於選前提出「沿海的自然地景都能指定為暫定自然保留區」政見兌現，不要再拿「沒有科學數據」來搪塞。

海岸管理工程處長林立昌表示，目前林務局已經委託學術單位進行大談藻礁調查報告，報告出爐後會送海洋委員會召開專家學者會議，才能確定對藻礁保護等級；另外市府也針對藻礁生態進行調查，希望能夠觀測3年的數據進行比對，目前已經進入第3季。

秘書處則表示，搶救大潭藻礁行動聯盟曾經電話洽詢申請府前廣場活動情形，但遲遲未送申請書，還在抱怨秘書處不提供申請，事實上，申請書在網路上就可下載，另外秘書處也以電子郵件寄給該單位。

潘忠政說，鄭文燦入主市府後，就配合中央第三天然氣接收站開發政策，對於「暫定自然保留區」承諾更是能推就推，更可議的是在大潭藻礁被中研院研究團隊調查出有一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚後，仍不願啟動審議程序劃設保護區，嚴重怠忽職守。

潘忠政也提到，高雄市長韓國瑜甫上任，就宣布馬頭山事業廢物掩埋場停建；台南市長黃偉哲也宣布龍崎自然地景為「暫定自然地景」，甚至知名國際海洋保育組織Mission Blue宣布大潭藻礁為全球Hope Spots（希望熱點）後，鄭文燦倚仗自己高民調，還在拿「沒有科學數據」來推遲指定大潭藻礁為暫定自然地景，其格局與前兩位市長相較高下立判。

最後環保團體也批評市府秘書處是「惡奴欺主」，環團為了宣揚藻礁保育，向市政府秘書處申請借用府前廣場辦柔性活動，竟然遭到刁難與無理的拒絕，其「惡奴欺主」，激起公民孰忍孰不可忍之共憤。

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