3D立體定位電燒手術 治癒91歲病患20年心律不整

2019-03-13 11:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕91歲許先生20年前即被診斷有心律不整，但不以為意，直到2年前因為呼吸困難開始服藥，卻無法根治，前往中國醫大學新竹附設醫院就診時發現，許翁的心室跳動速度高達每分鐘120下；心臟血管科主任林圀宏以「3D立體定位電燒手術」治療，2個小時後，讓他恢復正常心跳，隔天即可出院。

林圀宏說，許姓患者因控制心臟節律的「竇房節」失調造成心律不整，2年前開始服用抗心律不整和抗凝血劑藥物，仍舊呼吸困難；到該院檢查發現，他的心房跳動速度每分鐘高達250下，也連帶導致心室跳動速度也高達每分鐘120下，比正常人每分鐘70-80下高了許多，導致心臟過勞。

林圀宏表示，高密度的3D立體定位系統，如同GPS精準地偵測心律不整的位置，讓心導管手術如同導彈般準確治療有問題的地方。他透過「3D立體定位電燒手術」，從鼠蹊部將電燒導管引導進入病患心臟，精準找到不正常迴路所在，在右心房底部電燒3公分，阻斷心律不整的迴路，馬上讓心跳恢復正常。此種電燒手術不僅能縮短手術時間，傷口也大幅減小，手術預後更為快速。

耳聰目明、氣色紅潤的許翁，本身熱愛元極舞、廣場舞，教舞逾20年。他今天一再感謝林醫師治好他20年的痼疾，稱許他是關心病人的良醫，讓他又可以開開心心地安心跳舞。

林圀宏指出，心律不整發作時，並不一定會感到不適，有的患者甚至毫無症狀，但嚴重情況卻可能導致中風、休克、心臟衰竭、猝死等嚴重併發症，不可掉以輕心，民眾出現不適症狀時，必須儘早就診找出病因，確定心律不整類型，極早治療，避免憾事發生。

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