物理上很「上火」的畫作 隱形墨水和火藥都能用來作畫

2019-03-13 16:08

〔影音新聞／綜合報導〕魔鬼終結者的畫作被火焰掃過，竟露出重疊在底下的阿諾史瓦辛格畫像，這仿佛變魔術般的作品，由挪威藝術家Dino Tomic所創作。圖案之所以會消失，是因為他用了隱形墨水，這種墨水受熱後會暫時隱形，他巧妙地利用墨水的特性，繪製了數張完美重疊的畫像，若不是Dino Tomic實際拍攝影片示範，實在很難讓人猜到底下原來藏著另一張圖。

除了「隱形墨水畫」，Dino Tomic更為知名的作品還有火藥畫作，他先用火藥粉末在木板上排列出圖案，接著將其點燃，讓熊熊火焰把圖案烙印在木板上；除了讓作品燃燒，他還曾把夜光沙與火藥結合，當火藥燃燒完後，只剩夜光沙在黑暗中發出光芒，成功結合火藥和夜光沙兩種媒材的特性。

Dino Tomic的創作手法十分多元，總是勇於嘗試用新的媒材創作，他說他之所以能夠創造出這麼多與眾不同的作品，秘訣是「不斷練習」，並且在練習的過程中找到樂趣，才能在進步之餘也能保持創作的動力。

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