閘門故障北車擠爆 台鐵提醒出站旅客下班記得回來解卡

2019-03-13 11:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天上午6點到8點半台鐵B3進出站閘門發生大當機，由於當時正值上班課尖峰時段，許多人潮滿到擠不進去。台北站務主任陳彥宇今天出面表示，由於閘門障礙只能請廠商協助排除，因此一直到上午8點40分才恢復正常；影響期間採人工刷卡方式協助旅客進出站，但擔心影響乘客行程，因此讓部分乘客先出站，台鐵預計中午就會貼出公告提醒上午先出站的旅客，今天下午要解卡後才能搭車。

陳彥宇表示，事發當下就立即請廠商來維護，工程師提前在未上班就出動，8點左右抵達台鐵，但到早上上班時間都還沒好，最嚴重的是在台鐵、捷運共構層（B3），進站還有一兩台機器可使用，但出站閘門全數故障，有部分旅客改由B1出站，影響人數才沒這麼多。目前台鐵仍在統計影響人數。

陳彥宇說，工程師上午8點20分抵達台鐵維修，8點29分B1樓層故障閘門恢復正常，8點40分所有進出閘門都已正常運作。

陳彥宇說，由於出站閘門全數故障，已請台鐵同仁協助以人工方式協助乘客出站，但因為人工速度慢，所以讓部分旅客先出站，回來解卡後再搭車，台鐵中午將在閘門前貼出公告提醒乘客。

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