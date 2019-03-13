在台南下車的旅客請注意 台南轉運站臨停場要施工

2019-03-13 10:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合台南轉運站3月中旬起第2階段停車場及周邊連通道路施工需要，市府在原兵工配件廠內「公66」公園用地北側緊鄰公園北路且較平坦空間，重新整地做為日間臨時停車場，由於此處位居市區交通重要樞紐，有大台南公車與國道客運轉乘出入，交通局提醒民眾善加利用。

南市公共運輸處處長呂獎慧表示，台南轉運站施工期間，勢必壓縮原有停車空間，不過在原兵配廠範圍內，除了轉運站工區範圍不提供停車外，周邊代管土地範圍，現階段還是開放一般車輛停車，將施工期間影響降至最低。

此外，原兵配場及台南公園周邊道路路段可停車空間，均已設置停車位，在公園路、公園南路、公園北路，以及北門路設置多處路邊汽車停車位，民眾也可多加利用。

交通局局長林炎成指出，台南轉運站將於3月中旬，進入第2階段停車場施工，部分停車空間因施工作業而無法使用，為免造成民眾停車不便，已與工務局多次現勘協調，重新整地開闢公66北側緊鄰公園北路做為日間臨時停車場使用，民眾若有停車需求，由公園北路口進入停車場。

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