網紅「國民女友」偕動保團體 護傷殘5犬赴美重生

2019-03-13 09:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組力邀在網路社群擁有近50萬粉絲高人氣的「國民女友」祈錦鈅合作，擔任傷殘流浪貓狗跨海認養任務的「護犬大使」，今凌晨搭機攜帶5隻原本殘缺遭棄的流浪狗飛往西雅圖開啟新生命，讓原本孤單的毛小孩擁有新希望，場面溫馨感人。

「國民女友」祈錦鈅在網路社群擁有近50萬粉絲高人氣、推出新歌《比心小幸福》傳遞浪漫，除了擁有好歌喉外，愛心更是不落人後。

祈錦鈅表示，之前就聽說有團體將台灣流浪貓狗送出國，讓這些生命在新的世界裡可以過得更好，很有意義」，所以她當初一收到邀約時，就立刻決定挪開宣傳行程、排除萬難也要喬出時間來參加這件有意義的事。

祈錦鈅指出，這件事是她非常想做的一件事，希望可以讓更多人知道，這麼簡單就能幫助這些毛孩子，讓牠們擁有自己的歸宿、找到愛牠們的家人！這趟72小時的台美跨洋快閃行程，她直呼「再累克服時差，也要使命必達」!

祈錦鈅深怕耽誤5隻狗狗的行程，特別提早抵達機場，毫無架子和動物救援小組的志工們一起準備航空運輸籠、長途飛行使用的飲水器、全新拉繩等等配件，開心祝福狗狗們「要幸福喔」！

祈錦鈅在桃園國際機場臨行前，不時拿出手機來和狗狗們合照，還一一尋問這些狗狗的遭遇與故事，一想到要帶這5個特別的生命飛往地球彼端尋找幸福，當場感動落下淚來。她表示，從沒有去過西雅圖、這趟旅程讓她興奮不已，很高興可以做這件事情，「這是我一直想要做的事」。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，小組自2004年起開始陸續與美國西雅圖、舊金山、洛杉磯、紐約和加拿大溫哥華等地動物保護組織合作，跨海在地球另一端替受虐和傷病流浪貓狗尋找新主人，至今已有超過3000隻幸運台灣流浪貓狗因此獲得重生。

倪京台說，這次飛美的5隻狗狗背後都有段悲慘故事，其中兩歲的BENSON是去年在台中大坑被救，當時左後腿遭捕獸夾夾斷，現在經手術後已能跛腳走路；另一隻一歲半的CARMEN則是在中部山區被車撞斷右前腳，也成了殘障狗。

倪京台指出，還有3隻小幼犬則是被人丟棄在高雄永安海邊差點失溫凍死，所幸經台灣動物緊急救援小組搶救3個月後現已恢復健康。

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