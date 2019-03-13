商品行銷手法多元 邀請網紅直播與粉絲互動

2019-03-13 09:18

〔記者張忠義／高雄報導〕商品行銷手法越來越多元，國內一家鞋業集團回饋消費者，在官方粉絲團直播抽獎，邀人氣爆紅的包子女神牟芝緹DiDi擔任直播主持人和粉絲互動，為大家示範新一季鞋款穿搭，身材姣好的她，除了細心介紹商品特色外，也示範新一季鞋款穿搭，不斷在鏡頭前向粉絲展示鞋款，不禁讓網友聲稱根本是〝鞋〞惡視角，引起粉絲熱烈互動。

KCI光全集團是國內知名的品牌代理，橫跨百貨零售、遊艇租賃及餐飲業，旗下代理品牌TOMS為Tomorrow’s shoes 之意，是世界知名公益鞋品牌，以One For One為品牌理念，承諾每售出一雙及捐贈一雙鞋給所需的兒童。Sanuk是全世界最輕的手工休閒鞋，整雙鞋可以輕易捲起，收納十分方便。

業者表示：直播除了抽獎，還展示新一季款式，像Venice帆布鞋系列以繽紛色彩聞名，以威尼斯海灘做為靈感發想，因而打造出一週穿搭為主題的色彩鞋款。以懶人鞋聞名的SANUK推出專為旅行所設計的鞋款Chiba Quest中性鞋款，鞋墊採用瑜珈墊材質製造，輕巧的外型以及抓地力強的鞋底，一推出就受到消費者的喜愛。

另外，從今天起到4月3日止，夢時代門市有獨家商品折扣，SANUK女鞋指定款原價1580元特價1400元起，男鞋指定款式原價2280元特價2000元，TOMS女鞋指定款式原價1780元特價1500元，都限量15雙。

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