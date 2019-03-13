清明節前不能談政治 潘恆旭推十大春捲賽

2019-03-13 09:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕被要求清明節前不談政治的高市觀光局長潘恆旭，今透過臉書力推清明節限定的十大春捲賽，即日起受理網路報名。

潘恆旭日前曾因談到政治議題（總統大選），引發各界議論，高雄市長韓國瑜2月底出訪星馬前，曾要求潘恆旭少談政治，潘恆旭對媒體透露「市長要他清明節前不要針對政治發言，大家想問請在清明節後」。

潘恆旭今透過臉書指出，清明節即將到來，3月中也是春捲（潤餅）商家開始忙碌時節，已故文人林語堂愛吃潤餅，曾形容是「用白紗包著的禮物」，好吃的春捲（潤餅）大有學問，不僅餅皮講究厚薄度，還要柔軟Q彈帶有麵皮香味，琳瑯滿目的內餡鹹甜中和，層次豐富口感更讓人齒頰留香。

潘恆旭指出，春捲是台灣庶民美食，清明節時除掃墓祭祖外，吃春捲也是節日特色，而春捲吃法南北不同，南部春捲餡料多半先經熱炒，而北部習慣稱春捲為潤餅，食材多為川燙。

他分析，南部春捲特色就是澎湃，一般民眾家裡在清明祭祖時都會準備一整桌富盛菜料，號稱春捲Buffet，像是豆芽菜、高麗菜、豆干、蛋絲還有香腸，最重要的是要灑上滿滿花生糖粉，口味甜甜鹹鹹，深受民眾喜愛。所以，這次特別在清明節前舉辦春捲大賽，號召在地店家一起參與，讓更多人發現高雄在地美食。

潘恆旭說，這次比賽項目是「春捲、潤餅、越南春捲」三種類別，是以閩台式非油炸薄麵皮內包餡料及越南式非油炸米漿皮包餡料之春捲為主，即日起接受網路報名，報名資料審核後將進行第一階段網路投票，票數最高前25組將進入第二階段決賽，由評審至店舖進行試吃評分，最後綜合網路投票與評審分數選出前十大。

首次辦理的春捲大賽，這次也加入了市場中常見的越南式春捲，與台式春捲都是冷食類的市場美食，有意參加比賽的店家可以上網查詢報名資訊，報名時間即日起至3月15日截止，報名網站：https://bit.ly/2Tvyq2f。

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