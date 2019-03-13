不讓你轉台或關機？公民拒被洗腦綁架 發起電視頻道調查

2019-03-13 08:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「會影響你用餐心情嗎？不讓你轉台或關機嗎？堅持看新聞嗎？消費者有說NO的權利嗎？」坊間傳出全台各地小吃店、自助餐、飲食店大多都將電視鎖定在某些特定媒體頻道，而且無法轉台，臉書社群發起「電視頻道大轉台-全民調查動起來 」、「扺制造神台，還台灣乾淨的新聞環境」，號召公民力量協助調查之外，台南在地知名音樂人與朋友也進行「安平區外食餐廳收視訪查」，並將訪查結果製作成Google My Maps網路地圖，在臉書貼文供大家參考，已超過5千人瀏覽、180次轉貼分享。

這項調查從2月24日至3月7日步行查訪，調查店數156家，收視狀況以新聞節目居多，查訪店家1至3次不等，有29家固定特定媒體頻道，而且收視遙控權在店家，其他則是無電視店家或其他各頻道電台，消費者與店家均有遙控權，而這項訪查仍會持續隨機抽訪。

網友力推大讚「太強了！這個」、「這種地圖一定要加入響應，告訴店家，老闆以後我不會再來用餐，一天只要有5個人跟他說，他就不會想要拿5百塊固定頻道了」、「請大家幫忙響應調查活動，看小吃店頻道被綁的情況有多嚴重」、「是直接在第四台端買單嗎？全國各縣市攤商，利用吃飯時間洗腦真的太可怕了！」「糟糕的電視新聞頻道，正在腐蝕我們的社會」。

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