不讓你轉台或關機？公民拒被洗腦綁架 發起電視頻道調查

台南一位在地知名音樂人製作安平區外食餐廳收視調查網路地圖供民眾參考，獲得網友熱烈響應。（擷自臉書）

台南一位在地知名音樂人製作安平區外食餐廳收視調查網路地圖供民眾參考，獲得網友熱烈響應。（擷自臉書）

2019-03-13 08:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「會影響你用餐心情嗎？不讓你轉台或關機嗎？堅持看新聞嗎？消費者有說NO的權利嗎？」坊間傳出全台各地小吃店、自助餐、飲食店大多都將電視鎖定在某些特定媒體頻道，而且無法轉台，臉書社群發起「電視頻道大轉台-全民調查動起來 」、「扺制造神台，還台灣乾淨的新聞環境」，號召公民力量協助調查之外，台南在地知名音樂人與朋友也進行「安平區外食餐廳收視訪查」，並將訪查結果製作成Google My Maps網路地圖，在臉書貼文供大家參考，已超過5千人瀏覽、180次轉貼分享。

這項調查從2月24日至3月7日步行查訪，調查店數156家，收視狀況以新聞節目居多，查訪店家1至3次不等，有29家固定特定媒體頻道，而且收視遙控權在店家，其他則是無電視店家或其他各頻道電台，消費者與店家均有遙控權，而這項訪查仍會持續隨機抽訪。

網友力推大讚「太強了！這個」、「這種地圖一定要加入響應，告訴店家，老闆以後我不會再來用餐，一天只要有5個人跟他說，他就不會想要拿5百塊固定頻道了」、「請大家幫忙響應調查活動，看小吃店頻道被綁的情況有多嚴重」、「是直接在第四台端買單嗎？全國各縣市攤商，利用吃飯時間洗腦真的太可怕了！」「糟糕的電視新聞頻道，正在腐蝕我們的社會」。

  • 台南一位在地知名音樂人製作安平區外食餐廳收視調查網路地圖供民眾參考，獲得網友熱烈響應。（擷自臉書）

    台南一位在地知名音樂人製作安平區外食餐廳收視調查網路地圖供民眾參考，獲得網友熱烈響應。（擷自臉書）

  • 公民社群在網路發起電視頻道全民調查。（擷自臉書）

    公民社群在網路發起電視頻道全民調查。（擷自臉書）

  • 公民社群在網路發起電視頻道全民調查。（擷自臉書）

    公民社群在網路發起電視頻道全民調查。（擷自臉書）

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