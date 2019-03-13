愛吃炸雞不運動 17歲高中生想嚐禁果卻「臨陣槍不舉」

2019-03-13 06:00

〔記者方志賢／高雄報導〕一名17歲高中生愛吃炸雞等速食，又缺乏運動，第一次結交女友，相約偷嚐禁果卻「臨陣槍不舉」，嚇得趕緊就醫，經檢查膽固醇數值高達300mg/dL，醫師強調，壞膽固醇過高沉積血管，造成陰莖海綿體充血不足，年紀輕輕就「心有餘力不足」。

314白色情人節前夕，義大大昌醫院昨辦男性健康講座，泌尿科醫師王起杰表示，年輕族群飲食西化，酷愛高油、高脂食物，近年勃起功能障礙患者，已年輕化趨勢，過去患者幾乎都中老年男性，但近幾年已有不少20、30歲年輕人，甚至連高中生也到門診報到。

王起杰說，這名高中生嗜吃炸雞，又不愛運種，身材爆肥，好不容易結交女朋友，情竇初開想要性行為，沒想到關鍵時刻卻「不舉」，再怎麼努力仍「垂頭喪氣」。

高中生就醫檢查，其膽固醇數值高達300多mg/dL，正常是200mg/dL，醫師進一步分析壞膽固醇也高到200mg/dL，標準不能超過130mg/dL，壞膽固醇過高後沉積血管壁，造成動脈硬化，因陰莖海綿血流量不足，致勃起功能障礙，年紀輕輕卻「欲振乏力」。

為幫助患者「重振雄風」，醫師協助調整飲食，要求減重，再給予降膽固醇藥物，並鼓勵他多運動，把沉積在血管的膽固醇排掉，王起杰說：「一般降膽固醇藥物僅能排血液中的膽固醇，要排沉積血管壁的膽固醇僅能靠運動，就像脂肪肝一樣，需運動才有效。」

王起杰說，患者還很年輕，期間也給予低劑量威爾鋼、犀利士等血管擴張劑，把血管撐開，很快的性功能恢復正常。

王起杰強調，性功能正常，身體一定健康，勃起功能障礙是一種疾病，需從3方面處理，包括陰莖勃起硬度要足夠，不能是「快槍俠」、需克服早洩問題，而且男性荷爾蒙要充足，才能有美滿的性生活。

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