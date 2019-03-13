保險套不夠滑添加嬰兒油 醫師：恐增加破掉機率

2019-03-13 00:18

［記者方志賢／高雄報導］白色情人節前夕，避免擦槍走火，以及保護另一半，義大大昌醫院12日邀婦產科醫師講解正確使用保險套及潤滑劑，醫師表示，有民眾認為保險套潤滑度不佳，自行添加嬰兒油來增加滑度，卻反而會增加保險套破掉的機率。

義大大昌醫院12日舉辦「房事」美滿全攻略，健康「性」福有保障衛教講座，由院長張基昌教導民眾正確使用保險套、潤滑劑，以及人類乳突病毒（HPV）疫苗的施打。

張基昌表示，許多民眾對保險套的使用觀念似是而非，例如有人以為套兩層保險套比較安全，也有人自己添加嬰兒油，認為可以增加滑潤度，但此舉會讓保險套更容易破掉。

張基昌也示範保險套使用步驟，強調保險套前端有小突起是儲精袋，保險套套入男性陰莖時要推到陰莖底部，不能僅套一半會容易脫落，前端也能不留有空隙，因為容易破裂。

另外對人類乳突病毒的認識，張基昌也表示，衛福部去年公布的10大癌症，子宮頸癌重新擠入榜單，且在國內女性10大癌症中排名第7位，而感染人類乳突病毒（HPV）是主要原因。這項病毒也與肛門癌、外陰癌、陰道癌和陰莖癌有關。

張基昌說，國內子宮頸癌發生率居高不下，配合中央政策，提供公費人類乳突病毒疫苗施打，對象以國一女學生為主。子宮頸疫苗施打建議對象，主要是9歲到26歲的女性。

張基昌強調，人類乳突病毒疫苗疫苗是「預防性」疫苗，主藉由預防人類乳突病毒感染來預防子宮頸癌病變，並沒有「治療」效果。接種疫苗無法百分之百預防子宮頸癌。即使接種疫苗，仍需注意應有的安全性行為、戴保險套及定期接受子宮頸抹片檢查。

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