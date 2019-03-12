恆春南門古蹟「長出」太陽能板 縣府這樣說…

2019-03-12 23:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年滿140年歷史的恆春古城，近期縣府設計不少燈光創造美麗夜景，卻有民眾發現，南門城樓上竟出現兩大塊醜陋的太陽能板，遠看拍照相當礙眼，居民質疑有施工單位破壞古蹟，屏縣府文化處澄清，太陽能作為點亮設施供電之用，並非固定在城樓上，不會破壞古蹟。

「古蹟上怎裝設太陽能板？」台灣各地瘋「種電」，農地到處架設太陽能板，民眾最近也在恆春南門城樓上赫然發現太陽能板，擔心國定古蹟被醜陋的太陽能固定設施破壞，氣憤拍下照片投訴，希望有關單位重視這座全台最完整的古城。

恆春古城於1879落成，是台灣唯一保存所有城門的現存城池，1979年曾被列一級古蹟，但當年屏東縣府重建南門、東門城樓出現缺失，1985年公告時降為二級古蹟，不少居民也擔憂設置太陽能板破壞古蹟及景觀，可能再次影響恆春古城的古蹟保存等級。

對於民眾的疑慮，文化處解釋，南門城樓上的太陽能板，主要作為「點亮計畫」供南門城門牆面照亮之用，藏在城樓上不容易影響外觀，設施採用放置地面非固定式，並無破壞性施作，沒有破壞城門結構之虞，民眾不必太過擔心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/