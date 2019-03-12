道路狹小成無尾巷 里長憂心意外時無法救援

2019-03-12 22:58

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區俊英街155巷43弄，巷弄內住一千多名住戶卻僅有一條4公尺多的騎樓，圳民里長王墘表示，不僅出入不方便，垃圾車都必須停在街頭外，擔心萬一發生意外，救護車、消防車都無法救援，希望市政府能夠協助開闢一條安全的道路。

俊英街155巷43弄，狹窄的4公尺騎樓道路再一路走下去，最後連一輛機車都無法通過，王墘說，當地住戶提出問題超過17年之久也向市府反映，但是最後都因為沒有經費而擱置，隔一條街的133巷則是巷弄蜿蜒，只要機車停放，垃圾車就只能停在外面無法開進去。

王墘說，萬一發生意外，消防車、救護車都無法開入巷內救援，希望新北市政府能夠將道路打通至俊保街。

對此，新北市工務局表示，早期有將道路打通的計畫，但是與地主協議價購破局，目前該區段為三多地區都市計畫，變更成區段徵收，因此無法以瓶頸道路方案將道路拓寬。

新北市城鄉發展局表示，會再派員前往會勘，盡快解決當地問題。

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