中研院黑科技「旋風噴射環保」......金爐？！

2019-03-13 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕說到燒金紙，就會想到四處飛舞沾在頭髮和衣服上的紙灰，不過這樣的印象可能將要改觀了，因為我國家中山科學研究院研發出一款功能強大的「旋風噴射環保金爐」。和傳統金爐相比，不但可以大量減少煙塵飛散，造價與維護成本還更低，讓人大呼「台灣到底隱藏了多少黑科技？！」

臉書粉絲專頁「盲眼的尼安德塔石器匠」笑稱，當初會開發「旋風環保金爐」可以說是「點歪了科技樹」，根據《國家中山科學研究院》網站介紹「本院飛彈火箭研究所規劃利用以往於國防武器研製之能量，進行旋風噴射環保金爐開發」，粉專解釋，「原本是為了研究火箭噴射提高燃燒效率、減少燃燒不全產生粉塵的技術，後來被用在銷毀機密文件，之後發現燒紙錢很好用，於是技術移轉給民間廠商」，於是就出現了這款「旋風環保金爐」。

粉專介紹該金爐的特點，除了降低空汙對人體的危害，而且「無須額外加裝空污防治設備，其製造與維護成本可比傳統環保金爐更加便宜，而其標準模組設計與分離式結構，不僅可提高金爐客製彈性及本體耐用度，更可結合現有金爐進行植入改造」，讓粉磚小編大呼「台灣到底隱藏了多少黑科技？！」

對於「點歪了科技樹」，論文作者還引用了知名日本作家太宰治的名言「生而為人我很抱歉」，而網友們早就笑得東倒西歪的留言表示，「哈哈哈她幹嘛道歉啦」。對於這項意外的發明，網友們留言表示肯定之餘也不忘嘻鬧，「會不會紙錢燒一燒直接底座發射出去？」，「等等，廢熱再利用，周邊能不能放蕃薯順便加熱？」，「原來八卦山大佛機器人是真的」，「每座金爐其實都是發射井....」，「可以，這很YAMAHA」。

中科院技轉台灣廠商在市面銷售，此外，同系列產品「旋風噴射火銷爐」可用來銷毀機密文件，據說除了供部隊使用，也外銷到新加坡等地。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/