台大介紹星國扯韓國瑜 還推銷Singlish並大讚鞭刑

2019-03-12 20:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學國際學院籌備處擬邀請新加坡駐台代表演講，今下午寄出活動資訊文案，但收到信的台大師生傻眼，內容竟提及歧視星國的「Singlish」，還大讚鞭刑，亦提韓國瑜賣蔬果政績等，質疑校方疏失；台大教務長對此致歉，承認文案不妥並將修正。

台大教授爆料，今天下午收到教務處的活動資訊，由台大國際學院籌辦辦公室舉行，將邀請新加坡駐台北商務辦事處的代表黃偉權做專題演講，但信件內容裡，針對新加坡的介紹，竟形容「並創造出獨一無二的『Singlish』新加坡式英語」，批文案撰寫者出大包，因為其提到了令新加坡政府相當反感的Singlish，另提鞭刑，似對演講人有不禮貌之處。

另，台大批踢踢實業坊的台大板（NTU）上，也由學生貼文，指出同一封活動資訊信件中，介紹新加坡卻帶入韓國瑜出訪簽約蔬果合約政績，甚至寫出「星國特有的『鞭刑』讓壞人聞風喪膽......」等，譏諷此文案是「韓流發威」，配惡搞圖片稱「新加坡新任總理韓國瑜呼聲高」，也質疑請星國代表來講Singlish跟鞭刑，沒別的好講？

台大教務長致歉 將修訂內容

針對此文案，台大教務長丁詩同坦言，當初並未留心內容，後來看到文字後，認為「很不妥、不適當」，對此感到非常抱歉，將緊急通知並進行修訂，以免造成不良影響。

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