愛心攤位飄香 台南教養院生歡喜逛市集

2019-03-12 22:55

［記者王涵平／台南報導］愛心匯集，衛福部臺南教養院今傍晚辦院生逛市集活動，仿夜市攤位讓院生自行購買各式美食，菁寮在地攤商、熱心民眾捐助設攤、志工相來擺攤，家樂福新營店也提供愛心公益麵包，以低於市價的優惠回饋。

烤香腸、紅豆餅、炸雞塊及雞蛋糕等小吃美食在院內飄香，院內450名院生全都可以參與，需要移行輔具的102名由老師及同儕協助，也可以安心逛夜市，還不時示意老師要多買些。

院生阿德雖然行動不便，但最喜歡吃美食，滿載而歸；院生阿霖少有機會出門，拄著助行器一攤接著一攤逛，買最愛吃的炸雞塊和飲料大塊朵頤。

臺南教養院院長張瓊月表示，市集活動希望讓乘坐輪椅的院生有更多機會活動，看到院生臉上滿足的笑容，活動更顯意義。教養院地處偏遠，仍積極與鄰近社區合作，媒合聯結各界愛心，落實教養院服務宗旨「生活有參與，生命有期待」。

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