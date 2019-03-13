乾咳、骨頭痛、打嗝不停 愛潛水小心潛水夫病上身

2019-03-13 00:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕潛水運動夯，小心潛水夫病上身！一名熱愛潛水的韓國籍工程師，每次潛水後都全身筋骨痠痛，原以為運動傷害，後來發現罹患潛水夫病，導致骨頭壞死；也有女教練常赴外島教潛水，再搭機回台，胸悶、打嗝長達半年不停；還有潛水新手，第1次潛水後乾咳不停、有的骨頭痠痛，都是罹患潛水夫病釀禍！

中山醫學大學附設醫院高壓氧暨傷口醫學科主任林任家說，減壓病俗稱潛水夫病，潛水時如果快速浮升，原本溶解於血液中的氣體，因大氣壓力從大變小，以及來不及呼出體外，氣體膨脹變大成氣泡，四處亂跑，常見跑到骨骼、肌肉或皮膚，造過肌肉關節疼痛、或皮膚癢、紅疹，屬於第一型減壓病，症狀較輕，最容易被忽略。

但氣泡如果跑到腦部、脊椎，可能導致腦中風、身體麻痺、癱瘓；跑到心臟血管會胸悶、休克，也可能跑到中樞神經、呼吸、腸胃系統及視覺、聽覺器官，造成損傷，屬於第二型減壓病，症狀較嚴重，這兩型減壓病不對症治療是不會改善。

林任家說，潛水夫病治療是進入高壓艙以高壓氧治療，擠壓氣泡縮小，再吸入純氧，呼出氣泡，並增加血氧量，修復組織，健保均有給付。

林任家說，該名韓籍工程師潛水資歷超過10年，休假就潛水好幾天、好幾個小時，確診罹患潛水夫病，仍持續潛水，骨骼已嚴重破壞，多次做高壓氧治療，效果有限。

而另名40歲潛水女教練每2週就到綠島、蘭嶼，教授潛水後搭飛機回台，出現胸悶、打嗝不停，持續6個月，就是教學時必須短時間下潛、上升，罹患潛水夫病，氣泡跑到胸腔和腸胃，尤其潛水後就坐飛機，機艙氣壓更低，體內氣泡變更大，雖然回台經高壓氧治療好轉，但每次外島教學後搭機返台又復發，最後決定轉職，不再發病。

不只潛水老手容易罹病，像一名19歲女大生第1次潛水後就乾咳2個月都不會好，以為是感冒，以及23歲男大生初潛後筋骨痠痛2年也誤以是運動傷害，2個月前就醫才發現是潛水夫病造成。

林任家提醒，近來門診愈來愈多民眾潛水，罹患潛水夫病，提醒潛水時應遵從教練指導，也不要急上急下，如果出現相關不適症狀1週未改善，就要考慮可能罹病。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/