擔任高雄3月觀光大使 「香港文化教父」這樣說…

2019-03-12 19:57

〔記者黃旭磊／高雄報導〕有「香港文化教父」稱號的榮念曾抵達高雄，擔任3月觀光文化大使。

中山大學今天下午舉辦「城市文化外交論壇」，由榮念曾、中山大學副校長陳英忠、高雄市副市長葉匡時、衛武營文化中心總監簡文彬及高雄市文化局代局長王文翠等座談，會中，師生論及至世界各國旅遊經驗，認為市區需有獨特印記讓外國人難忘，而衛武營去年10月正式營運，也成討論焦點。

高雄2月由藝人崔麗心擔任海外觀光大使，帶動新加坡遊客前來，本月盼榮念曾帶進文化理念。

榮念曾夾雜中英文，訴說觀感。他說，香港與高雄都是海港，要思考兩邊文化合作，而中山大學有人才及資源，政府要理清楚與高等學府間合作。

談到對高雄國際競爭力看法，榮念曾笑答，這部分並非專長。

榮念曾出生於上海，移居香港後到美國柏克萊及哥倫比亞大學就讀，返港後成立前衛劇團「進念．二十面體」，被稱為香港「文化教父」，此行到至衛武營國家藝術中心、駁二藝術特區、高雄市美術館參觀，品嚐各地小吃，並與藝文界人士交流。

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