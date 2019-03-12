竹縣體檢消防救命通道 依舊有人違停

2019-03-12 22:00

〔記者黃美珠／竹縣報導〕有鑑於新竹縣曾發生消防車無法及時進入停滿違停車輛的狹窄巷道內救火，導致有人被活活燒死的悲劇，縣長楊文科要求縣府消防局針對全縣列管的368處狹小巷道做實地抽測和演練。結果被抽測到列管的44處中，有11處仍有車輛違停狀況，不無影響消防車通行之虞。有些被列管路段則因道路施工，導致之前劃設禁止停車的紅線已經不在、或模糊不清，有需要重新補強。

縣府消防局局長孫福佑說，所謂的狹小巷道是指路寬5公尺以下的巷弄，由於救災的需要，他們跟交旅處會勘後確認總共列管了368處這類的巷弄，在地面劃設禁止停車的紅線，或樹立標示牌，並請轄區員警加強取締，以維護救災通道的順暢。這2015年他們也全面對這列管的368處路段做了必要的消防演練。

最近因應楊文科的指示，縣府消防局從7日起到11日為止，抽測列管的44處狹小巷道，發現當中還是可以看到有車輛違停的現象。另在就抽測路段，交由各大隊擇1進行救災演習。

孫福佑說，由於這些狹小巷道周邊大多是老舊房舍，所以他們未來將加強推廣裝設住警器，以利在這樣的環境中一旦發生火警，可以在第一時間就為人所迅速掌握和及早反應。

另外他們也打算用小型消防車代替一般的消防車以利事發時能迅速進入打火，另輔以長距離佈線、搭配移動式幫浦中繼送水的方式，「對付」過長巷道內竄出的火苗。

孫福佑說，從演習中發現，在面對過長巷道，他們在佈設4條水線大約80公尺長的狀況下，水壓還能維持正常救災的需求，對住在這類環境的鄉親生命安全保障沒有打折。

不過他說，未來他們仍需縣府交旅處幫忙繼續繪製前述列管場所的標線、或設立相關標示牌淨空消防通道。另也請警方加強勸導、取締違停，工務處則能優先處理受列管巷道內的違建、違規廣告物等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/