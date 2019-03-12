廚師讓埔里人的回憶變彩色！吳金炎就愛為黑白老照片上色

2019-03-12 22:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮55歲廚師吳金炎，努力自學影像處理軟體，近年來除了將自家單純黑白或泛黃的老照片，透過數位技術重現鮮活色彩，更響應鎮立圖書館「為家鄉老照片上色希望工程」，將已數位化的早期珍貴黑白照片上色，老一輩鄉親看了超感動，不少兒時回憶湧上心頭，也讓年輕族群認識家鄉歷史。

有鑑於早期珍貴照片保存愈來愈不容易，埔里鎮立圖書館近幾年特別在臉書成立「埔里影像故事館」，致力收集、保存與分享埔里的鄉情照，至今已超過180個家族與單位，熱情提供珍藏的老照片，供圖書館數位化典藏，分享超過千張的老照片與老故事。

今年「埔里影像故事館」也新增一位喜愛埔里文史與影像處理高手吳金炎，進行埔里古寫真上色的超級任務，55歲的吳金炎職業是廚師，利用閒暇時報名社區大學影像處理課程，更買書自學更精深的技術，為數位老照片上色也是無心插柳。

吳金炎3年前整理家中老照片時，看到雙親的黑白照片，但記憶中的父母影像是鮮活的，因此將照片掃描數位化，用影像處理軟體上色，覺得很好看，也讓他興起將黑白老照片變彩色的念頭，3年來已完成上百張作品，無奈電腦中毒，心血毀於一旦，讓他幾乎崩潰。

在圖書館服務的國小同學陳義方得知吳金炎的興趣，力邀他加入「埔里影像故事館」團隊當志工，為已經數位化的老寫真上色，包括日治時期及戰後的神社、街景、人物、地方產業等，完成上色的老照片PO在臉書「埔里影像故事館」，獲得許多迴響。

吳金炎認為，古寫真上色最困難、也需要謹慎考究的是服飾，尤其是日治時期的制服，有時為了查證服色，一張照片1個月還修不完，就連天空、花木、草地等自然景物，也會仔細研究光影、角度等造成的色差，有深淺濃淡，而不是一色到底，就是希望還原當時的情景。

陳義方也開心有老同學支援，他負責老照片的徵集、考究與發掘背後的故事，吳金炎則為老照片數位上色，密切配合。

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