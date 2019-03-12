醫病》婦人先天髖臼發育不全痛難行 機器手臂助修復

2019-03-12 23:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中54歲吳姓婦人因先天性髖臼發育不良，導致髖部疼痛，過去因手術困難未處理，近來卻因長短腳越來越明顯，疼痛益形加劇，加上她不想拿拐杖出門，增加跌倒風險，只好赴醫求救，醫療團隊透過「機器人輔助人工關節置換術」治療，因可事先精準算出置換角度和位置，終於讓她恢復自在行走。

亞大醫院副院長黃揆洲今天表示，這名患者幼年就出現先天性髖臼發育不良的症狀，但因當時醫療技術不發達，沒有積極處理，長大後因經常感到疼痛，曾希望透過練瑜珈改善，沒想到越做越嚴重，醫生叮嚀她出門要拿柺杖，但她認為不好看，寧願冒著跌倒危險也不願拿柺杖出門。

黃揆洲表示，人工髖關節置換術不論技術或材質都是非常成熟的手術，但類似吳姓婦人的先天性髖臼發育不良患者，則是較棘手的問題，因其解剖形狀與位置和正常人不同，同時也影響股骨近端前傾角，不易在術中找到正確的參考座標，較容易出現術後人工關節角度偏差，影響患者的預後。

所幸目前可透過「機器人輔助人工關節置換術」治療，術前先將患者下肢的電腦斷層掃描數據輸入電腦後，利用電腦計算並模擬人工關節擺放的位置和角度，以機器手臂引導的方式，將人工關節擺放於正確且完美的位置，精準度是傳統手術的3至4倍，失敗率更僅有傳統手術的10分之1。

黃揆洲表示，這名患者接受「機器人輔助人工關節置換術」後，大幅改善髖部疼痛問題，術後3個月後不用拿拐杖就能安全出門，現在已能正常行走，讓她非常開心。

黃揆洲提醒，先天性髖臼發育不良的患者，走路會有一跛一跛的情形，下肢因不常使力，也會逐漸萎縮，建議需積極治療，才能避免日後因為髖臼磨損嚴重無法重建，以及出現關節僵硬、肌肉萎縮等併發症。

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