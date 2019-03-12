新北跨局處公安小組 重罰非法燃燒廢棄物廠商

2019-03-12 21:05

〔記者邱書昱／新北報導〕由新北市跨局處組成的「新北市政府公共安全聯合稽查小組公安小組」，在1月17日稽查非法堆置砂石場時，查獲位在五股區鑫順工程行未領有公民營廢棄物清除處理機構許可文件，自行搭建一處小型鐵皮屋從事燃燒廢棄物；相隔10天後稽查又發現相同違法行為，全案將請檢察官加重其刑之外，業者將面臨5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

新北市環保局表示，公安小組是跨局處組成，主要預防及處理特定場所危害公共安全的事情，其中，五股區垃圾山就是各機關重點查緝違規區域，在1月17日例行性稽查時發現鑫順工程行圍牆內有不明燃燒異味傳出，查獲業者未領有公民營廢棄物清除處理機構許可文件，直接收受營建工地產出的廢棄物並於自行搭建的鐵皮屋內燃燒，當場依法送辦。

不過，業者在同月27日再度被民眾反應有焚燒廢棄物，派員前往稽查時竟大門深鎖，後經警察局蘆洲分局更寮派出所員警協助，才順利完成進場稽查，公安小組決議請檢察官加重其刑外，更將該業者燃燒廢棄物用的違建鐵皮屋列入優先拆除對象，業者面臨5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局強調，只要查獲從事非法廢棄物處理，行為人不僅將面臨高額行政罰鍰，污染環境嚴重者將移送法辦，同時，出租或提供土地給他人非法處理廢棄物的房東或地主，自己的違章建築除將會被列入優先拆除對象外，房東或地主也可能涉及刑法，被列為移送法辦對象。

環保局提醒，民眾如果發現有業者造成環境污染情事，請第一時間撥打免費市政服務專線1999報案，並盡可能詳述人、事、時、地、物等訊息，才能夠在短時間鎖定污染源並徹底掃除。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/