讓愛持續發光！郵差被撞命危募款救命 捐節餘助慢飛天使

2019-03-12 22:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕讓愛持續發光！郵差戴啟源2年前在送信途中遭急駛車輛撞擊，頭部重創，休克命危，一度被宣布腦死，家人苦於醫藥無著落快放棄，社會集結愛心募款上百萬將他救出鬼門關，他也歷經多次手術、努力復健，今年3月重新上班，決定以中華郵政員工名義，將醫療節餘款20萬捐給十方啟能中心，幫助慢飛天使早療，能和他一樣站穩腳步，迎向新生。

戴啟源今天到十方啟能中心，開心與慢飛小天使們玩拋接球，他充滿感恩、笑容洋溢，一一擁抱小朋友，小天使也不怕生，熱情投入懷抱道「感謝！」行動不便的小朋友也推著輔助器上前抱抱，讓育有2名子女的戴啟源感動得差點掉下男兒淚。

戴啟源說，歷經受傷復健，對復健和療育的辛苦感同身受「希望把幸福繼續傳遞給孩子，一起加油！」他說，身體已經恢復7成，未來要持續復健變更好，希望能重回郵差工作，奔馳大街小巷再為民眾送信。

戴啟源回憶，當時受傷昏迷1個月，清醒後知道自己嚴重腦出血、身體只能癱在床上，真是萬念俱灰，但是愛心募款讓他醫療無後顧之憂，也為了不讓幫助他的人失望，咬牙忍痛，努力復健，能走、能站，也能工作。

50歲的戴啟源當郵差27年，當時送快捷郵件時發生嚴重車禍，腦出血、全身多處骨折，由於肇事者是汽車保修廠員工，家境不寛裕，也付不出賠償金，數十萬元的醫療、看護費用讓戴家坐困愁城，當時的主管陳惠澤在網上發起捐款，獲得郵政同仁和郷親的熱烈迴響，短短3天就募得120萬元善款。

陳惠澤強調，當時在網路發動捐款時，曾經公開承諾會善用餘款，戴啟源也不負善心綠衣天使美名，剛銷假上班，就促成這樁讓愛繼續轉動的美事，把醫療和復健的節餘款42萬捐出給4個公益團體，其中20萬捐給十方啟能中心、8萬給台中育嬰院、12萬捐勞工權益團體，2萬元給台中愛鄰協會做弱勢安親。

十方啟能中心執行長魏振豐及主任主游月菊說，十方秉持尊重、扶持生命，專門幫助身心障礙者、發展遲緩兒，進行早期復健、啟能、職業訓練，並依據孩子個別發展現況，結合物理治療師、職能治療師、語言治療師、社工師及教保員，提供多元化課程，目前中心共有75名大大小小學員。

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