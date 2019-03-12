全球城市小姐比賽 台灣賽區總決賽今年暑假移師高雄舉行

2019-03-12 20:14

〔記者張忠義／高雄報導〕「全球城市形象大使選拔大賽」台灣賽區總決賽，今年暑假移師高雄舉行，高雄市長韓國瑜今天下午參加選拔記者會，協會理事長張如君宣布將與高雄正修科技大學合作，為年輕人架設展現自信與活力的舞台。

全球城市形象大使協會理事長張如君坦言睽違9年重回高雄辦總決賽，就是因為韓國瑜，韓市長也感謝主辦單位選擇高雄，讓高雄城市更為發光發熱。

張如君過去演出連續劇《媽祖》、《觀世音》而走紅，並一手創立和推動全球城市小姐（先生）暨全球形象大使選拔大賽，今年邁入第十四屆。

張如君表示，城市形象大使的選拔，主要就是培養年輕人參與公益和展現自我，事實上，「全球城市形象大使選拔大賽」的前身就是「港都小姐選美比賽」，是一個從高雄出發的選美品牌，轉型成為「全球城市形象大使選拔大賽」之後，目前擁有超過70個國家、150個以上全球城市組織，加入這個新興選拔組織，並已經發展成為全球三大選拔品牌。

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