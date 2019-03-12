重障院民急缺日用物資 台南旅遊業助募展愛心

2019-03-12 19:38

〔記者王俊忠／台南報導〕旅遊業展現不落人後的愛心！

台南市旅行業經理人協會得知照護重度身心障礙人為主的南區鴻佳啟能庇護中心欠缺院民需要的毛、浴巾、盥洗清潔等日用品，隨即募得一批生活物資及小額款項，今天捐給鴻佳中心。鴻佳並說，該中心1輛物資運送車老舊常故障，亟需各界再伸援手幫鴻佳「汰舊換新」。

南市旅行業經理人協會理事長湯曜臨於兩週前從會員轉傳的資料獲悉鴻佳庇護中心急缺照護院民的日常用品，他即請協會人員了解情況，並在協會line群組發起愛心募集活動，訊息一發出、馬上引起會員們熱烈響應，很快募集到一批物資及一筆善款。

湯曜臨表示，在這旅遊業不景氣的時候還有那麼多同業願意支持，代表平時旅遊從業人員一直秉持愛心不落人後的精神、為社會盡棉薄之力，昨天把洗髮精、浴沐乳、毛巾、浴巾及現金等物資送到鴻佳庇護中心。

鴻佳中心說，很感謝旅行業經理人協會的協助，因為鴻佳照護的憨兒多是重度、極重度者，6成以上是孤兒，生活3餐都賴院內照料，目前1輛運送物資的貨車已使用近20年，常故障拋錨，維修費讓中心負擔大，希望能籌措120萬元到140萬元購置新傳愛貨車，鴻佳愛心專線：06-2623456。

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