醫病》「龍骨」受傷全身痛 新微創手術病患不再跛腳

2019-03-12 22:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕52歲張夏銘因腰椎外傷後導致左側屁股疼痛麻痺、連大腿、小腿和腳底都慘痛難忍，經北港媽祖醫院外科部主任莊皓宇新穎微創手術，只有3公分傷口讓他不再疼痛跛腳，今天專程返院獻花、贈匾致謝。

從事製造業的張夏銘因工作受傷，到中國醫藥大學北港附設醫院（即北港媽祖醫院）求治，經該院外科部長莊皓宇醫師診察後發現，其4至5節腰椎骨折及薦椎滑脫不穩定嚴重壓迫神經。

莊皓宇指出，俗稱「龍骨」的脊椎支撐身體運作，一受損將使日常生活變調，為讓病患恢復往日輕鬆生活，施以新穎微創脊椎後位固定減壓及融合手術（CBT），傷口小且能一勞永逸。

莊皓宇說，治療過程曾施用肌肉鬆弛劑、復健或穿戴背架都無效，因其神經受嚴重壓迫，疼痛指數若10分是滿分，病患已達7分，影響生活甚鉅，最後才選擇手術，完成手術後就不再跛腳。

北港媽祖醫院副院長馮逸卿強調，根據國內外臨床經驗，該項手術對於脊椎退化合併骨質疏鬆症的病患，提供更穩定固定力量，因為骨釘固定在脊椎骨皮質，較不會發生傳統手術因骨釘旋入疏鬆骨質，就猶如在沙灘上設立電線桿，常容易產生術後發生骨釘鬆脫狀況及術後骨釘摩擦骨質造成長期背痛。

為提供醫學中心級臨床服務，該院成立脊椎中心配備高端解析度手術專用X光機、脊椎專用手術床、高解析度手術顯微鏡與內視鏡，再發展各項微創脊椎手術，引進新穎「胸腰椎後位經骨皮質微創內固定減壓融合手術」，培養專業醫師造福更多雲嘉病患。

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