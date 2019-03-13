紐約隨機找人試吃台灣「這零食」 好吃到路人罵髒話！

2019-03-13 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕一名學過中文，居住在紐約的YouTuber「小馬」，常常在YouTube頻道上PO出在美國街頭請路人試吃亞洲食物的影片。日前他PO出一段請紐約路人試吃台灣零食「小泡芙」的影片，不但試吃的路人皆大讚好吃，更讓一名男子不小心飆出髒話，還綜藝感十足的當場摔倒。

小馬日前在他的YouTube頻道「小馬在紐約」推出了這部影片，他在影片表示，受到他的好朋友Coddy推薦，而愛上了來自台灣的小泡芙，於是他來到紐約時代廣場請路人試吃該零食，想觀察路人的反應。

影片中，幾乎所有路人一開始都是抱著擔心又好奇的心情，但在吃下一口後，紛紛表示「超級喜歡」、「這超讚」！並迫不及待地想試吃另外一種口味；影片中幾乎所有路人都表示之前沒有吃過類似的東西，也有人吃上癮，向他要求「再來一個（One more time）」。

而在影片中，一名路人更是因為泡芙太好吃，不小心飆出髒話後才想起有小孩在場，並急忙道歉表示「抱歉我說了髒話！」最後更綜藝地表演了一段「綜藝摔」，當場倒在時代廣場地板上表示「這很好吃啊，哥們！」

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