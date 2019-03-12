教練手寫幸運符發威 秀林女足定心奪首冠

2019-03-12 20:19

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林國中女子足球隊成軍不到5年，球員多為太魯閣族，敏捷、慓悍球風備受球壇關注，今年參加全國中等學校5人制足球錦標賽，對上台東體中等強敵，教練陳雅惠特地於賽前在選手手背寫下「得分、冠軍」，激勵詞宛如是道「幸運符」，女將們果然終結東大體中連霸，也接連擊敗場上勁旅，奪下組隊後首冠。

秀林國中女足被封為今年5人制黑馬，4年多前由校長劉上民一手創立，並邀請前女足國腳、時任花蓮體中的阿美族足球教練陳雅惠擔任軍師，選拔轄內國小優秀選手進行培訓，就連遠自宜蘭的澳花小將也慕名南下就讀，女足隊因綜合阿美族身材及太魯閣族敏捷的特色和優勢，逐漸在賽場嶄露頭角。

秀中女足隊近年成績屢創佳績，5人制、11人制分別都曾擠進前5強，被其他冠亞軍的老班底視為是不容小覷的新勁敵，今年參加全國中等學校5人制足球錦標賽國女組賽事時，先在4強戰以3比1擊敗準備尋求3連霸的東體，並於冠軍賽中，力克勁敵新竹縣博愛國中，雙方因纏鬥僵持，一度踢成平手，最後以快攻壓迫突破場上困境，2比1險勝強敵，拿下成軍後首勝。

由於今年秀中在4強賽時就對上東體，教練陳雅惠為安撫選手緊張情緒，分別在她們虎口寫下得分、冠軍、努力、加油等激勵詞，意外成為場上一道定心咒，被寫下得分2字的隊長張天凌，還率先破網得分。

張天凌說，今年比賽格外令人緊張，對手雖不是第一次接觸到的隊伍，但實力堅強，所以備感壓力，感謝家長、老師不斷給予支持，手上的得分印記也成助力，彷彿是道幸運符，讓球隊順利踢進冠軍賽。

劉上民說，秀林女足以招收新城、富世、和平、澳花、北埔、秀林、崇德等國小球員為主，感謝縣府、體育會在經費及行政上的支援，讓每年50多萬元的營養費能有著落，也謝謝國小教練的辛苦基層培育，讓選手能有扎實的基礎，未來也會延續球員運動生涯，銜接花蓮體中等校，建立完整的女足培訓體系。

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