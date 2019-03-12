醫病》原本只剩半年壽命…罹癌7旬翁切除巨瘤逆轉勝

2019-03-12 16:41

〔記者張軒哲／台中報導〕76歲張姓老翁沒肝炎或不良生活習慣，2017年8月摸到右腹鼓脹並有疼痛感，就醫發現肝腫瘤已達20公分，先後在中部、北部3家醫院求診治療達8個多月，「每位醫師都說腫瘤太大了，不能開刀」，無奈面對「剩下3到6個月」的準備，去年8月再到台中慈濟醫院就診，醫師冒險手術成功，至今追踨良好。醫師指出，像患者沒有B、C肝病史酒精、抽菸、藥物或醃漬食品等危險因子卻罹患肝癌的病人，佔整體肝癌人數1到2成，即使沒有肝炎病毒也應透過健康檢查正確診斷，及早治療。

張男從事木工業多年，不菸酒也無肝炎帶原，卻罹患肝癌，他前年陸續接受栓塞、放射、化學與標靶等療程，終因體力負荷不了放棄治療，醫生研判剩下3到6個月的壽命，但家人不願放棄一絲希望，再至台中慈濟醫院看診。

慈濟醫院一般外科主任余政展評估電腦斷層影像，他表示，右肝腫瘤達22公分，已侵犯左葉部份肝臟，並壓迫十二指腸，導致其他醫院醫師不敢開刀的原因。余政展指出，好在張男的肝腫瘤為單一病灶，門靜脈未被侵犯且左邊剩下的肝臟特別大，即便右肝全切掉，左肝功能還是足夠使用，雖然手術會冒著肝衰竭風險，仍值得一試。

病人與家屬願意手術續命，張男術後1週就能下床行走。余政展說，罹癌病人與家屬往往特別恐慌，如能依醫師專長多方諮詢不同意見，一開始就切除病灶對病人最好，既減少路程奔波也不致喪失疾病治療的信心。

余政展指出，提醒病毒性肝炎病人必須定期3到6個月回診，即使沒有肝炎病毒也應透過健康檢查正確診斷，以達提早發現、及早治療目標。

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