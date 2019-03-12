原學生活動基地被改造作餐廳 興大學生樂全國最威

2019-03-12 15:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學之前改造學生活動中心「圓廳」作學生餐廳，後續學生一度不滿社團空間不足，校方斥資1600萬元「加倍奉還」，新打造出600坪學生活動基地，甚至有隔音排練室、運動團練室等，還有表演廳，還給學生更好的，讓學生直呼「全國最威」。

中興大學學生活動中心原位於「圓廳」2至4樓，因活動中心與校園餐廳合在一處，學生數多逾萬人，空間使用往往左支右絀，為讓學生有更優質的校園環境，校方先著手調整圓廳校園餐廳空間。

但圓廳改善後，卻也壓縮原學生活動基地，興大學生會長歐哲瑋指出，因新社團配套空間未及時調整，不少社團擠在一處，學生社團開會或練習均倍感不便，學生抱怨連連，學生會多次與學校溝通爭取改善。

興大最後大手筆斥資1600多萬元，歷經2年規劃整修，將原作進修推廣教育為主的雲平樓空間大改造，成新的學生活動中心，除2至4樓的社團辦公室提供73個社團進駐外，地下一樓更有依學生意見打造的社團練習與交流空間「居學園」。

「居學園」滿足不同社團需求，包括針對熱舞、國標以及體育類社團練習專用的練習室，舞蹈空間鋪設鏡面、體育空間配有軟墊等設施；另有5間團練室，3間作為公共借用的音樂練習室，另2間則為熱音與爵士樂專用教室，空間均布置隔音裝潢避免干擾；明亮且寬敞的鏡子走廊則作為公共舞蹈與武術空間，讓各類學生社團皆能在此找到合適的活動或練習空間。

新空間啟用以來讓學生倍覺眼睛一亮，弦樂團社長陳品皓指出，因為弦樂所需空間大，以前沒有音樂專用的練習室間，為不吵到人，常在校內流浪到處找戶外空間練習，下雨一就借空教室練，有時練團時還會跟其他也在練習的音樂性社團相互干擾。

陳品皓說，如今有專屬的音樂練習室，隔音佳且有環繞音響的效果，大家練團的意願比以前高，以前練團小貓兩、三隻，現在每次團練「都來一窩」。

跆拳道社也說，以前練習常跟一般學生在走廊爭道，且跆拳講究品式動作，以前只能利用找有窗戶或門的地點，利用門窗的玻璃映照修正姿勢，現在有專門練習室還附有鏡子，感覺可以練得更專業。

不少學生都說，學生活動空間變「好威」，現在超愛泡社團。

歐哲瑋說，沒預期學校會投注這麼多預算改建學生活動基地，學生提出的意見，學校都聽到且納入空間設計，甚至「加倍奉還」加設表演廳及會議廳等，讓學生舉辦校際交流活動時，感覺超有面子。

興大校長薛富盛表示，期盼透過建置好的學習環境，激發學生的學習熱情，希望居學園啟用後，學生能善用空間，發揮潛能。

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